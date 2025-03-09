Гол сина Шевченка допоміг Вотфорду здобути перемогу

Форвард юнацької збірної України Крістіан Шевченко нагадав про себе в матчі за Вотфорд U-18. Завдяки результативній грі українця "шершні" здобули виїзну перемогу.

У суботу, 8 березня, відбувся матч Ліги професійного розвитку U-18 між командами Чарльтон та Вотфорд. У складі гостей грав Крістіан Шевченко, пише 24 Канал.

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Результативна гра сина Шевченка

Поєдинок у Лондоні завершився перемогою "шершнів" – 2:0. Рахунок у зустрічі відкрив Крістіан Шевченко, син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. А остаточну крапку в поєдинку поставив Джаел Норвілл.

Крістіан Шевченко відзначився голом / фото Вотфорда

Нагадаємо, що у березні 2024 року Крістіан Шевченко отримав український паспорт. У складі юнацької збірної України U-19 він зіграв 11 матчів та взяв участь у Євро-2024. Тоді команда Дмитра Михайленка зуміла дійти до півфіналу та вибороти путівку на чемпіонат світу. Крістіан відзначився асистом за "синьо-жовтих" у матчі кваліфікації Євро-2025 проти Казахстану (1:2).

У складі Вотфорда Шевченко-молодший виступає з березня 2023 року. Його контракт з "шершнями" чинний до 30 червня 2025 року.