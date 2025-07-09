24 Канал розповідає про чотирьох синів Андрія Шевченка. У липні 2004-го року Андрій Шевченко та Крістен Пазік офіційно стали чоловіком та дружиною.

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Діти Андрія Шевченка і Крістен Пазік: первісток Джордан

Як вже 29 жовтня того ж року Андрій та Крістен вперше стали батьками. Пазік народила футболісту сина, якого назвали Джорданом. Первісток пари народився в Італії., адже у той момент його батько успішно виступав за італійський Мілан. Після народження Джордана став володарем "Золотого м'яча-2004".



Шевченко із сином Джорданом у минулому / Фото з інстаграму президента УАФ

Хрещеним батьком першого сина у родині відомого футболіста став тодішній голова уряду Італії Сільвіо Берлусконі.

Цікаво, що найстарший син в одному із інтерв'ю розповідав, що ніколи не хотів піти по футбольних стопах відомого батька. Джордан міг пограти у футбол лише у колі друзів, але не більше. Водночас батьки не стали тиснути на сина та силоміць запихати його на футбольну секцію.

Джордан переїхав із родиною до Лондона, коли його батько 1 липня 2006 року підписав контракт із Челсі. У столиці Великої Британії Джордан прожив усе своє дитинство. Старший син покинув родинну домівку у 2023-му. Здобувати вищу освіту первісток Шевченка поїхав у США, де вступив до Єльського університету.

У вищому навчальному закладі вирішив поєднати свою зацікавленість міжнародними відносинами із економікою. Водночас Джордан вивчає українську мову та історію, а також навіть волонтерив в Українському домі. Хлопець ще в менших роках приїжджав в Україну, коли батько повернувся виступати за київське Динамо. Стадіон "Олімпійський" є одним із найулюбленіших місць старшого сина Шевченка у столиці.

Андрій Шевченко із сином Джорданом / Фото з інстаграму очільника УАФ

Крістіан Шевченко: пішов по футбольних стопах батька та грає за збірну України

Другий син у родині українського нападника народився після того, як сім'я переїхала жити у дощовий Лондон. 13 листопада 2006 року Крістен Пазік подарувала футболісту ще одного сина, якого назвали Крістіаном.

Якщо Джордан не прагнув стати футболістом, то Крістіан продовжив футбольну справу батька. Тоді Андрій Миколайович зізнавався, що імена синам давала дружина. Натомість нападник сподівався, що одного разу у родини народиться донечка, якій вже він обере ім'я. Однак сподівання футболіста були марними.

Водночас кар'єра Шевченка пішла на спад, а у цьому звинуватили його дружину. Начебто саме американська модель змусила його переїхати із Італії у Велику Британію.

Старт Крістіана Шевченка розпочався із Академії Челсі, а вже взимку 2022-го доєднався до юнацької команди Тоттенхема, якою керував Яя Туре. Останній у сезоні-2004/2005 пограв в Україні за донецький Металург.

Однак вже влітку наступного року став футболістом іншого англійського клубу Вотфорд, де розпочав виступи за молодіжну команду "шершнів". Вже у своєму дебютному матчі Крістіан заробив пенальті, а його команда перемогла Трінг Атлетік з рахунком 4:1.



Крістіан Шевченко – гравець Вотфорда / Фото з інстаграму ексфутболіста

Наприкінці лютого минулого року Шевченко-молодший відзначився голом у півфіналі Professional Development League у ворота Бернлі (2:0).

Має за своєю спиною чотири матчі за юнацьку команду Вотфорда U-18. Крістіан може зіграти на обох флангах атаки, а також у центрі вістрі, де раніше грав його батько.

На початку 2024-го стало відомо, що Крістіан може виступи за різні збірні. Однак другий син у родині Шевченка зупинив свій вибір на збірній України, за яку грав його батько. Для цього він отримав український паспорт, адже сам народився у Великій Британії, за яку міг би виступати, якби не обрав "синьо-жовтих".

Вже 20 березня 2024 року Крістіан Шевченко дебютував у футболці юнацької збірної України U-19. Дебют припав на кваліфікацію чемпіонату Європи. Крістіан отримав 11 ігрових хвилин, вийшовши із лави запасних наприкінці матчу проти Північної Македонії (2:0).



Крістіан Шевченко разом із батьком / Фото Андрія Миколайовича

Відтоді провів за юнацьку збірну 11 матчів. Дебютну результативну дію за національну команду зробив 13 листопада 2024-го року у кваліфікаційному матчі за Євро проти Казахстану. Крістіан віддав гольову передачу на динамівця Матвія Пономаренка. Щоправда, це не допомогло Україні перемогти – поразка 1:2.

24 травня 2025 року Крістіан закінчив школу. Андрій Миколайович був присутній на випускному сина та привітав його. Також на випускному була дружина ексфутболіста Крістен та старший син Джордан.

Андрій Шевченко доволі часто ділиться світлинами зі своїм другим сином.

Крістіан Шевченко / Фото з інстаграму Андрія Шевченка

Народження двох синів після закінчення кар'єри Шевченка

Третій син Андрія Шевченка та Крістен Пазік народився вже через декілька місяців після закінчення кар'єри нинішнього очільника УАФ. 28 липня 2012 року Шевченко повішав бутси на цвях, а вже 1 жовтня того ж року у пари народився третій син Олександр.

Олександр Шевченко / Фото з профілів інстаграмі Андрія Шевченка і Крістен Пазік

А ще через два роки у 2014-му Шевченко вчетверте став батьком. І знову у їх родині народився хлопчик, якого назвали найекстравагантніше – Райдер-Габріель. Видно, що колишній футболіст та модель не дійшли згоди на одному конкретному імені четвертого сина.

Якщо про старших двох синів зіркової родини є багато інформації, то про молодших двох – немає.

Шевченко та Пазік вітають усіх своїх синів із днями народженнями.

Дружина президента УАФ показала, як Крістіан проводить час із своїм 11-річним братом Райдером.



Крістіан грає у шахи із молодшим братом Райдером / Фото Крістен Пазік

Видно, що наймолодший син у родині захоплюється цією інтелектуальною грою, як і Крістіан.

Райдер Шевченко / Фото з профілів інстаграмі Андрія Шевченка і Крістен Пазік

Андрій Шевченко та Крістен Пазік вже понад 20 років живуть у щасливому шлюбі, виховуючи чотирьох прекрасних синів. Родина Шевченка вже багато років живе у Лондоні. Президент УАФ є резидентом Великої Британії, що зобов'язує його проживати на британській території щонайменше 183 дні на рік.