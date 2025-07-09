24 Канал рассказывает о четырех сыновьях Андрея Шевченко. В июле 2004-го года Андрей Шевченко и Кристен Пазик официально стали мужем и женой.

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Дети Андрея Шевченко и Кристен Пазик: первенец Джордан

Как уже 29 октября того же года Андрей и Кристен впервые стали родителями. Пазик родила футболисту сына, которого назвали Джорданом. Первенец пары родился в Италии., ведь в тот момент его отец успешно выступал за итальянский Милан. После рождения Джордана стал обладателем "Золотого мяча-2004".



Шевченко с сыном Джорданом в прошлом / Фото из инстаграма президента УАФ

Крестным отцом первого сына в семье известного футболиста стал тогдашний глава правительства Италии Сильвио Берлускони.

Интересно, что старший сын в одном из интервью рассказывал, что никогда не хотел пойти по футбольным стопам известного отца. Джордан мог поиграть в футбол только в кругу друзей, но не более. В то же время родители не стали давить на сына и силой запихивать его на футбольную секцию.

Джордан переехал с семьей в Лондон, когда его отец 1 июля 2006 года подписал контракт с Челси. В столице Великобритании Джордан прожил все свое детство. Старший сын покинул семейный дом в 2023-м. Получать высшее образование первенец Шевченко поехал в США, где поступил в Йельский университет.

В высшем учебном заведении решил совместить свою заинтересованность международными отношениями с экономикой. В то же время Джордан изучает украинский язык и историю, а также даже волонтерил в Украинском доме. Парень еще в меньших годах приезжал в Украину, когда отец вернулся выступать за киевское Динамо. Стадион "Олимпийский" является одним из самых любимых мест старшего сына Шевченко в столице.

Андрей Шевченко с сыном Джорданом / Фото из инстаграма главы УАФ

Кристиан Шевченко: пошел по футбольным стопам отца и играет за сборную Украины

Второй сын в семье украинского нападающего родился после того, как семья переехала жить в дождливый Лондон. 13 ноября 2006 года Кристен Пазик подарила футболисту еще одного сына, которого назвали Кристианом.

Если Джордан не стремился стать футболистом, то Кристиан продолжил футбольное дело отца. Тогда Андрей Николаевич признавался, что имена сыновьям давала жена. Зато нападающий надеялся, что однажды у семьи родится дочь, которой уже он выберет имя. Однако надежды футболиста были напрасными.

В то же время карьера Шевченко пошла на спад, а в этом обвинили его жену. Вроде бы именно американская модель заставила его переехать из Италии в Великобританию.

Старт Кристиана Шевченко начался с Академии Челси, а уже зимой 2022-го присоединился к юношеской команде Тоттенхэма, которой руководил Яя Туре. Последний в сезоне-2004/2005 поиграл в Украине за донецкий Металлург.

Однако уже летом следующего года стал футболистом другого английского клуба Уотфорд, где начал выступления за молодежную команду "шершней". Уже в своем дебютном матче Кристиан заработал пенальти, а его команда победила Тринг Атлетик со счетом 4:1.



Кристиан Шевченко – игрок Уотфорда / Фото из инстаграма экс-футболиста

В конце февраля прошлого года Шевченко-младший отметился голом в полуфинале Professional Development League в ворота Бернли (2:0).

Имеет за своей спиной четыре матча за юношескую команду Уотфорда U-18. Кристиан может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре острие, где раньше играл его отец.

В начале 2024-го стало известно, что Кристиан может выступления за разные сборные. Однако второй сын в семье Шевченко остановил свой выбор на сборной Украины, за которую играл его отец. Для этого он получил украинский паспорт, ведь сам родился в Великобритании, за которую мог бы выступать, если бы не выбрал "сине-желтых".

Уже 20 марта 2024 года Кристиан Шевченко дебютировал в футболке юношеской сборной Украины U-19. Дебют пришелся на квалификацию чемпионата Европы. Кристиан получил 11 игровых минут, выйдя со скамейки запасных в конце матча против Северной Македонии (2:0).



Кристиан Шевченко вместе с отцом / Фото Андрея Николаевича

С тех пор провел за юношескую сборную 11 матчей. Дебютное результативное действие за национальную команду сделал 13 ноября 2024-го года в квалификационном матче за Евро против Казахстана. Кристиан отдал голевую передачу на динамовца Матвея Пономаренко. Правда, это не помогло Украине победить – поражение 1:2.

24 мая 2025 года Кристиан окончил школу. Андрей Николаевич присутствовал на выпускном сына и поздравил его. Также на выпускном была жена экс-футболиста Кристен и старший сын Джордан.

Андрей Шевченко довольно часто делится фотографиями со своим вторым сыном.

Кристиан Шевченко / Фото из инстаграма Андрея Шевченко

Рождение двух сыновей после окончания карьеры Шевченко

Третий сын Андрея Шевченко и Кристен Пазик родился уже через несколько месяцев после окончания карьеры нынешнего главы УАФ. 28 июля 2012 года Шевченко повесил бутсы на гвоздь, а уже 1 октября того же года у пары родился третий сын Александр.

Александр Шевченко / Фото из профилей инстаграме Андрея Шевченко и Кристен Пазик

А еще через два года в 2014-м Шевченко в четвертый раз стал отцом. И снова в их семье родился мальчик, которого назвали экстравагантно – Райдер-Габриэль. Видно, что бывший футболист и модель не пришли к согласию на одном конкретном имени четвертого сына.

Если о старших двух сыновьях звездной семьи есть много информации, то о младших двух – нет.

Шевченко и Пазик поздравляют всех своих сыновей с днями рождениями.

Жена президента УАФ показала, как Кристиан проводит время со своим 11-летним братом Райдером.



Кристиан играет в шахматы с младшим братом Райдером / Фото Кристен Пазик

Видно, что самый младший сын в семье увлекается этой интеллектуальной игрой, как и Кристиан.

Райдер Шевченко / Фото из профилей инстаграме Андрея Шевченко и Кристен Пазик

Андрей Шевченко и Кристен Пазик уже более 20 лет живут в счастливом браке, воспитывая четырех прекрасных сыновей. Семья Шевченко уже много лет живет в Лондоне. Президент УАФ является резидентом Великобритании, что обязывает его проживать на британской территории не менее 183 дней в году.