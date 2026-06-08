"Великий переляк": прем'єр-міністерка Данії висловила стурбованість станом Еріксена

Другий випадок втрати свідомості на полі гравцем збірної Данії Крістіаном Еріксеном налякав навіть керівництво країни. Свій коментар щодо подій у матчі Данія – Україна залишила прем'єрка Метте Фредеріксен.

Очільниця уряду написала побажання одужання футболісту на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що сказала прем'єрка Данії про страшний випадок з Еріксеном?

Метте Фредеріксен заявила, що надсилає своїй найтепліші думки самому Крістіану Еріксену та усім тим, хто брав участь у страшному епізоді та переймався за долю футболіста.

Великий переляк. І велике полегшення, що за таких обставин із ним усе добре,

– зазначила політикиня.

У якому стані перебуває Крістіан Еріксен?

Данський хавбек вже вдруге зомлів на полі під час футбольного матчу. Вперше це трапилося на Євро-2020 під час матчу з Фінляндією, тоді у гравця зупинилося серце. Йому вдалося врятувати життя.

Після цього Еріксену було вживлено кардіостимулятор. Він ухвалив рішеня продовжити кар'єру, хоча не міг більше виступати у Серії А, де існує правило щодо неможливості участі у спортивних змаганнях з пристроями для контролю серцевого ритму.

За повідомленням від лікарів збірної Данії, наразі Еріксен перебуває при тямі, з ним все гаразд з урахуванням обставин. Повідомлень щодо того, чи буде він виступати далі, поки не оприлюднено.