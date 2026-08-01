Львів'яни подолають 820 кілометрів, щоб не повторити досвід 2000-го року, коли вони теж стартували проти криворіжців і зазнали поразки 2:5. Матч Кривбаса та Карпат розпочнеться у суботу, 1 серпня, о 13:00, повідомляє 24 Канал.

Як команди оновились влітку

Для Кривбаса літнє трансферне вікно було часом втрати лідерів. Команду залишили такі ключові для колективу під орудою Патріка ван Леувена гравці як Дібанго, Задерака, Мендоза, Парако, Араухо.

Натомість до Кривого Рогу перебралися п'ятеро новачків: захисники з Португалії Мпанзу та Машаду, опорник Наві, хавбек Підгурський та нападник Сатчвелл з Ямайки.

Карпати попрощались з Бабукаром, Домчаком, Бруніньйо, Кемкіним (який якраз перейшов у Кривбас), Едсоном Фернандо, Адамюком, Кліщуком, Стеніо, Сичем, Квасницею. Трансфери на вхід – це захисник з Іспанії Калеро, хавбек Феліпе Вієйра з Бразилії, іспанський хавбек Мухлісс, українці Русин і Вантух.

Хто був успішніший на зборах

Карпати непогано провели спаринги, поступившись тільки румунському Клужу. Натомість перемогли тернопільську Ниву, словенський Браво, боснійський Железнічар і двічі рівненський Верес.

Патрік ван Леувен скористався зв'язками у Бенілюксі, щоб організувати для Кривбаса солідні контрольні матчі з клубами Бельгії. Ломмелю і Зюльте-Варенгему криворіжці поступилися, натомість виграли у суперника ЛНЗ в Лізі конференцій Гента. В Україні команда провела ще три перевірки сил – Інгульцю та Чорноморцю програли, але змогли обіграти Лівий Берег.

Історія протистоянь

Загалом команди зустрічалися на різних рівнях аж 49 разів, тобто це буде ювілейний 50-ий матч.

26 перемог у Карпат, 13 разів кращими ставали криворіжці. Ще десять разів львів'яни з Кривбасом розписували нічийні результати.