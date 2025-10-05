Забив гол-красень з центра поля: відео шедевра у матчі УПЛ Кривбас – Кудрівка
- Кривбас переміг Кудрівку з рахунком 3:1 завдяки голам Єгора Твердохліба та Мендози, а курйозний гол був записаний як автогол Кемкіна.
- Кривбас після перемоги набрав 16 очок та закріпився у трійці лідерів УПЛ, тоді як Кудрівка залишилася на 10-му місці з 10 очками.
У неділю, 5 жовтня, відбувся матч 8-го туру між командами Кривбас та Кудрівка. Глядачі стали свідками чотирьох забитих м'ячів, один з яких цілком може претендувати на гол туру.
Криворізький Кривбас впевнено переміг Кудрівку з рахунком 3:1. Наприкінці поєдинку дебютант УПЛ зумів засмутити голкіпера Олександра Кемкіна, пише 24 Канал.
Як Думанюк забив гол з центру поля?
У складі команди Патріка ван Леувена голи забивали Єгор Твердохліб та Мендоза (дубль). Третій гол Кудрівка пропустила від венесуельця на 89-й хвилини. Саме після нього трапився курйозний момент.
Півзахисник Кудрівки Артур Думанюк під час розіграшу м'яча в центрі поля завдав прямого удару по воротах. Кулястий потрапив у поперечину, а потім від Кемкіна залетів у ворота.
Цей гол став повною несподіванкою для голкіпера та гравців Кривбасу, які не могли зрозуміти, що трапилося. Ба більше, навіть режисери трансляції матчу не встигли за епізодом та показали диво-гол вже у повторі.
Відео голу Думанюка
Цікаво, що у протокол забитий м'яч записали як автогол Кемкіна. Хоча цей диво-гол повністю заслуга Артура Думанюка, який помітив помилку голкіпера та зіграв нестандартно.
Кривбас – Кудрівка 3:1
Голи: Твердохліб, 15, Мендоза, 77, 89 – Кемкін, 90+1 (АГ)
Відеоогляд матчу Кривбас – Кудрівка
Яке турнірне становище Кривбасу та Кудрівки?
- Завдяки перемозі над Кудрівкою Кривбас набрав 16 очок у восьми матчах. Команда Патріка ван Леувена закріпилася у трійці лідерів чемпіонату УПЛ.
- Кудрівка після програшу залишилася на 11-й сходинці. В активі дебютанта УПЛ 10 очок у восьми зіграних поєдинках.
- Наступний 9-й тур Української Прем'єр-ліги стартує 17 жовтня. Команди підуть на паузу в чемпіонаті через міжнародні матчі збірних.
Раніше ми повідомляли, що Карпати у бойовому матчі 8-го туру перемогли Олександрію з рахунком 2:0.