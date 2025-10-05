У неділю, 5 жовтня, відбувся матч 8-го туру між командами Кривбас та Кудрівка. Глядачі стали свідками чотирьох забитих м'ячів, один з яких цілком може претендувати на гол туру.

Криворізький Кривбас впевнено переміг Кудрівку з рахунком 3:1. Наприкінці поєдинку дебютант УПЛ зумів засмутити голкіпера Олександра Кемкіна, пише 24 Канал.

Як Думанюк забив гол з центру поля?

У складі команди Патріка ван Леувена голи забивали Єгор Твердохліб та Мендоза (дубль). Третій гол Кудрівка пропустила від венесуельця на 89-й хвилини. Саме після нього трапився курйозний момент.

Півзахисник Кудрівки Артур Думанюк під час розіграшу м'яча в центрі поля завдав прямого удару по воротах. Кулястий потрапив у поперечину, а потім від Кемкіна залетів у ворота.

Цей гол став повною несподіванкою для голкіпера та гравців Кривбасу, які не могли зрозуміти, що трапилося. Ба більше, навіть режисери трансляції матчу не встигли за епізодом та показали диво-гол вже у повторі.

Відео голу Думанюка

Цікаво, що у протокол забитий м'яч записали як автогол Кемкіна. Хоча цей диво-гол повністю заслуга Артура Думанюка, який помітив помилку голкіпера та зіграв нестандартно.

Кривбас – Кудрівка 3:1

Голи: Твердохліб, 15, Мендоза, 77, 89 – Кемкін, 90+1 (АГ)

Відеоогляд матчу Кривбас – Кудрівка

Яке турнірне становище Кривбасу та Кудрівки?

Завдяки перемозі над Кудрівкою Кривбас набрав 16 очок у восьми матчах. Команда Патріка ван Леувена закріпилася у трійці лідерів чемпіонату УПЛ.

Кудрівка після програшу залишилася на 11-й сходинці. В активі дебютанта УПЛ 10 очок у восьми зіграних поєдинках.

Наступний 9-й тур Української Прем'єр-ліги стартує 17 жовтня. Команди підуть на паузу в чемпіонаті через міжнародні матчі збірних.

