Забил гол-красавец с центра поля: видео шедевра в матче УПЛ Кривбасс – Кудривка
- Кривбасс победил Кудривку со счетом 3:1 благодаря голам Егора Твердохлеба и Мендозы, а курьезный гол был записан как автогол Кемкина.
- Кривбасс после победы набрал 16 очков и закрепился в тройке лидеров УПЛ, тогда как Кудривка осталась на 10-м месте с 10 очками.
В воскресенье, 5 октября, состоялся матч 8-го тура между командами Кривбасс и Кудривка. Зрители стали свидетелями четырех забитых мячей, один из которых вполне может претендовать на гол тура.
Криворожский Кривбасс уверенно победил Кудривку со счетом 3:1. В конце поединка дебютант УПЛ сумел огорчить голкипера Александра Кемкина, пишет 24 Канал.
Как Думанюк забил гол с центра поля?
В составе команды Патрика ван Леувена голы забивали Егор Твердохлеб и Мендоза (дубль). Третий гол Кудривка пропустила от венесуэльца на 89-й минуте. Именно после него случился курьезный момент.
Полузащитник Кудривки Артур Думанюк во время розыгрыша мяча в центре поля нанес прямой удар по воротам. Круглый попал в перекладину, а затем от Кемкина залетел в ворота.
Этот гол стал полной неожиданностью для голкипера и игроков Кривбасса, которые не могли понять, что случилось. Более того, даже режиссеры трансляции матча не успели за эпизодом и показали чудо-гол уже в повторе.
Видео гола Думанюка
Интересно, что в протокол забитый мяч записали как автогол Кемкина. Хотя этот чудо-гол полностью заслуга Артура Думанюка, который заметил ошибку голкипера и сыграл нестандартно.
Кривбасс – Кудривка 3:1
Голы: Твердохлеб, 15, Мендоза, 77, 89 – Кемкин, 90+1 (АГ)
Видеообзор матча Кривбасс – Кудривка
Каково турнирное положение Кривбасса и Кудривки?
- Благодаря победе над Кудривкой Кривбасс набрал 16 очков в восьми матчах. Команда Патрика ван Леувена закрепилась в тройке лидеров чемпионата УПЛ.
- Кудривка после проигрыша осталась на 11-й строчке. В активе дебютанта УПЛ 10 очков в восьми сыгранных поединках.
- Следующий 9-й тур Украинской Премьер-лиги стартует 17 октября. Команды уйдут на паузу в чемпионате из-за международных матчей сборных.
