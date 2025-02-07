Тепер в Україні без Джихада: Кривбас продав свого лідера в чемпіонат Лівії

Бізімана вирішив залишити Україну після півтора сезону в УПЛ. Гравець допоміг Кривбасу виграти медалі чемпіонату та кваліфікуватися в Лігу Європи.

Зимове трансферне вікно в Україні близьке до закриття. Команди УПЛ продовжують не тільки підписувати новачків, а і втрачати своїх гравців.

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Мінус лідер Кривбаса

Цієї зими Кривбас вже встиг попрощатися з Тимуром Стецьковим, Жаном По та Олександром Драмбаєвим. Тепер же криворізький клуб залишив один із лідерів Джихад Бізімана, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм футболіста.

Я буду сумувати за кожним з вас. Дякую за підтримку та чудові спогади. Бажаю команді успіхів у подальшому. Працювати з таким компетентним і відданим своїм справі персоналом та гравцями було абсолютним задоволенням. Велике дякую, Кривбас. Ми – сила,

– написав півзахисник.

Новим клубом 28-річного гравця стане Аль-Ахлі з чемпіонату Лівії. Як зазначається на порталі Transfermarkt, Кривбас заробив на цьому трансфері близько 300 тисяч євро.

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Джихад перебрався у криворізький клуб влітку 2023 року на правах вільного агента. За ці півтора сезону він провів 49 матчів, записавши на свій рахунок два голи та один асист.

Минулого сезону Бізімана допоміг Кривбасу виграти бронзові медалі УПЛ та вийти в єврокубки. В поточному ж криворіжці посідають четверте місце після 17-ти турів. Також на рахунку Джихада 45 матчів та три голи за збірну Руанди.