Скандал в українському хокеї: Крижинка зупиняє участь у чемпіонаті через дії Федерації

Хокеїсти Крижинки не вийшли на матч чемпіонату України проти Шторма. Київський клуб вирішив призупинити участь команди у турнірі.

Хокейний клуб Крижинка назвав винуватцем такого рішення Федерацію хокею України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Крижинки.

Читайте також Російські терористи пошкодили арену хокейного клубу Сокіл: жахливі наслідки атаки на Київ

Чому Крижинка знялася з чемпіонату?

У заяві Крижинки йдеться, що Федерація не виконала окремі положення розділу договору "Про участь у чемпіонаті України з хокею" (пункт 3.1.9). Через це клуб призупинив свою участь в турнірі.

Позиція власників клубу полягає у тому, що ХК Київ Кепіталз та команди з його структури не вважають можливим брати участь у змаганнях чи заходах за участі осіб, які засуджені за злочини або причетні до корупційних дій. Зокрема, мова про призначення арбітром Андрія Кічі, який не може бути залучений до офіційних матчів Крижинки-Кепіталз,

– йдеться у заяві клубу.

Через порушення договору хокеїсти Крижинки не вийшли на матч проти Шторму, який мав відбутися у суботу, 1 листопада.

Яка причина демаршу Крижинки?

За інформацією сайту Sport.ua, формальним приводом до скандалу стало вилучення оборонця Микити Лєснікова у попередньому матчі проти Сокола. Гравець Крижинки отримав штраф через грубу гру проти Василя-Юрія Качана.

Арбітром матчу був Андрій Кіча. Керівництво Крижинки вважає, що він упереджено ставить до команди та "свідомо її вбиває".

Зазначимо, що основна команда Київ Кепіталз грає у Балтійській лізі, а Крижинка є дочірньою в системі клубу.

У разі остаточного зняття Крижинки в чемпіонаті України залишиться лише чотири команди: Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.

Раніше повідомлялося, як зірка НХЛ Домінік Гашек звинуватив президента США Дональда Трампа у співпраці з російським диктатором Володимиром Путіним.