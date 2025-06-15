Протистояння відбулося у Нью-Йорку. Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо завершив бій достроково, здобувши технічний нокаут у п’ятому раунді після повної домінації в рингу.

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Відправив у кілька нокдаунів

З перших секунд Крус продемонстрував агресивну манеру ведення бою. Він діяв активно, переважав у швидкості та точності, тоді як Мішіро відповідав переважно спробами тиску, які не приносили результату. Вже у другому раунді на обличчі японця з’явилася кров після влучних ударів суперника.

У третьому раунді ситуація для Мішіро стала критичною: спочатку він опинився в першому нокдауні, а наприкінці трихвилинки Крус відправив його на канвас вдруге, демонструючи повну контроль над подіями в рингу.

У четвертому раунді Хіронорі спробував активізуватися, діяв сміливіше та навіть мав кілька точних моментів. Однак це не змінило хід поєдинку — Крус продовжував бити серіями та залишався господарем рингу.

П’ятий раунд став останнім. Кубинець діяв серіями ударів, які проходили практично безперешкодно. Суддя втрутився та зупинив бій, зафіксувавши перемогу Енді Круса технічним нокаутом (ТКО5).

Довідка. Ця перемога наближає Енді Круса до бою за повноцінний титул чемпіона світу за версією IBF.

Нагадаємо, після завершення кар’єри Василем Ломаченком чемпіонським поясом у легкій вазі володіє американець Реймонд Мураталла і саме він може стати наступним суперником кубинця.