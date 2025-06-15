Противостояние состоялось в Нью-Йорке. Чемпион Олимпийских игр в Токио завершил бой досрочно, получив технический нокаут в пятом раунде после полной доминации в ринге.

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Отправил в несколько нокдаунов

С первых секунд Крус продемонстрировал агрессивную манеру ведения боя. Он действовал активно, преобладал в скорости и точности, тогда как Миширо отвечал преимущественно попытками давления, которые не приносили результата. Уже во втором раунде на лице японца появилась кровь после точных ударов соперника.

В третьем раунде ситуация для Миширо стала критической: сначала он оказался в первом нокдауне, а в конце трехминутки Крус отправил его на канвас во второй раз, демонстрируя полный контроль над событиями в ринге.

В четвертом раунде Хиронори попытался активизироваться, действовал смелее и даже имел несколько точных моментов. Однако это не изменило ход поединка - Крус продолжал бить сериями и оставался хозяином ринга.

Пятый раунд стал последним. Кубинец действовал сериями ударов, которые проходили практически беспрепятственно. Судья вмешался и остановил бой, зафиксировав победу Энди Круса техническим нокаутом (ТКО5).

Справка. Эта победа приближает Энди Круса к бою за полноценный титул чемпиона мира по версии IBF.

Напомним, после завершения карьеры Василием Ломаченко чемпионским поясом в легком весе владеет американец Рэймонд Мураталла и именно он может стать следующим соперником кубинца.