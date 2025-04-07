Гімнастка Онофрійчук провела феноменальний етап Кубка світу в Болгарії, здобувши три "золота"
- Таїсія Онофрійчук здобула чотири нагороди на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Софії, зокрема три золоті медалі в багатоборстві, вправах зі стрічкою та з булавами.
- Онофрійчук також виграла срібло у вправах з обручем, поступившись лише на 0,65 бала болгарській чемпіонці Стіляні Ніколовій.
- Єдиною дисципліною, де вона залишилася без медалі, стали вправи з м'ячем.
У неділю, 6 квітня, завершився перший етап Кубка світу-2025 з художньої гімнастики. Його приймала болгарська Софія.
До заявки збірної України на турнір в індивідуальних вправах увійшли Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка. У команді "синьо-жовтих" представили Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна й Олександра Ющак.
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Тріумфальний турнір
Цей етап став надуспішним для 16-річної Таїсії Онофрійчук. Киянка здобула одразу чотири нагороди, серед яких три медалі найвищого ґатунку, повідомляє 24 Канал.
У перший змагальний день українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола дебютне "золото" на рівні Кубка світу. Вона тріумфувала в багатоборстві.
Після цього українка ще стала найкращою у вправах зі стрічкою, а також у змаганнях з булавами. До цього тріумфу Таїсія додала "срібло", фінішувавши другою у вправах з обручем, поступившись чемпіонці Стіляні Ніколовій з Болгарії лише на 0,65 бала.
Як Таїсія Онофрійчук здобула "золото" у вправах з булавами: дивіться відео
До слова. Єдиною дисципліною, де Таїсія Онофрійчук залишилася без медалі, стали вправи з м'ячем. У цьому змаганні 16-річна українка посіла п'яту сходинку.
Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Софії більше "синьо-жовті" не здобували медалей. У командних усіх змаганнях наші грації посідали п'яті місця, а Поліна Каріка зупинилася за крок від п'єдесталу у вправах з булавами.
Другий етап Кубка світу з художньої гімнастики відбудеться 18-20 квітня в Баку.