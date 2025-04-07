Гімнастка Онофрійчук провела феноменальний етап Кубка світу в Болгарії, здобувши три "золота"

У неділю, 6 квітня, завершився перший етап Кубка світу-2025 з художньої гімнастики. Його приймала болгарська Софія.

До заявки збірної України на турнір в індивідуальних вправах увійшли Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка. У команді "синьо-жовтих" представили Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна й Олександра Ющак.

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Тріумфальний турнір

Цей етап став надуспішним для 16-річної Таїсії Онофрійчук. Киянка здобула одразу чотири нагороди, серед яких три медалі найвищого ґатунку, повідомляє 24 Канал.

У перший змагальний день українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола дебютне "золото" на рівні Кубка світу. Вона тріумфувала в багатоборстві.

Після цього українка ще стала найкращою у вправах зі стрічкою, а також у змаганнях з булавами. До цього тріумфу Таїсія додала "срібло", фінішувавши другою у вправах з обручем, поступившись чемпіонці Стіляні Ніколовій з Болгарії лише на 0,65 бала.

Як Таїсія Онофрійчук здобула "золото" у вправах з булавами: дивіться відео

До слова. Єдиною дисципліною, де Таїсія Онофрійчук залишилася без медалі, стали вправи з м'ячем. У цьому змаганні 16-річна українка посіла п'яту сходинку.

Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Софії більше "синьо-жовті" не здобували медалей. У командних усіх змаганнях наші грації посідали п'яті місця, а Поліна Каріка зупинилася за крок від п'єдесталу у вправах з булавами.



Другий етап Кубка світу з художньої гімнастики відбудеться 18-20 квітня в Баку.