Визначено найкращого гравця Кубка Африки: він повторив історичний рекорд континенту

У неділю, 18 січня, відбувся фінал Кубка африканських націй з футболу. За трофей боролися збірні Марокко та Сенегалу.

Цей фінал видався надзвичайно скандальним і завершився перемогою сенегальців з рахунком 1:0 у додатковий час. Після емоційної гри було визначено найкращого гравця турніру, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу КАН.

Читайте також В Англії забили "автогол століття", який миттю став вірусним у мережі

Хто став найкращим гравцем Кубка Африки?

Визнання отримав вінгер Аль-Насра та збірної Сенегалу Садіо Мане. На переможному турнірі зірковий футболіст відзначився двома голами, а також віддав три результативні передачі.

Він допоміг своїй національній команді вдруге в історії виграти Кубок Африки. Вперше це сталося на КАН-2021.

Тоді Мане також став найкращим гравцем турніру. Тож він тепер є 2-разовим MVP континентальної першості, повторивши рекорд Африки.

Сенегалець став усього третім гравцем в історії, хто здобував двічі цю нагороду. До нього це робили тільки камерунець Роже Мілла та єгиптянин Ахмед Хассан.

Хто ще здобув індивідуальні нагороди?

Зазначимо, що також на Кубку Африки після фіналу свої нагороди отримали найкращий бомбардир змагань і воротар. Найбільше голів на турнірі забив півзахисник Реала Браїм Діас, який став антигероєм фінальної зустрічі, не реалізувавши пенальті на останній хвилині основного часу.

А визнання серед голкіперів дісталося Яссіну Буну. Марокканець протягом турніру пропустив лише два м'ячі.

Що відомо про кар'єру Мане?