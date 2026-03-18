Сенегал позбавили титулу Кубка Африки після скандального фіналу: кого визнано переможцем турніру

На початку лютого визначилась нова найкраща команда Африки. Збірна Сенегалу стала переможцем Кубку африканських націй, перегравши господарів змагання Марокко у фіналі.

Проте та зустріч запам'яталась гучним скандалом та ледь не була зірвана. Тепер же Африканська конфедерація футболу прийняла важливе рішення щодо Кубка Африки, повідомляє CAF Media.

Як Сенегал позбавили титулу?

Апеляційний комітет організації анулював результат фіналу Кубка Африки-2025. Було визнано, що збірна Сенегалу відмовилась від продовження матчу, коли залишила поле у компенсований час.

Через неспортивну поведінку КАФ присудила Сенегалу технічну поразку у фіналі Кубка Африки. Таким чином, переможцем турніру було визнано збірну Марокко.

Нагадаємо, що тоді за рахунку 0:0 наприкінці основного часу суддя скасував гол Сенегала через спірний фол проти Хакімі. А вже за кілька хвилин арбітр призначив пенальті на користь Марокко за поштовх Браїма Діаса з боку Діуфа.

Саме ці два моменти змусили тренера сенегальців Папе Тіав закликати гравців піти з поля на знак протесту. Зрештою команда за кілька хвилин повернулась з підтрибунного приміщення та продовжила матч.

