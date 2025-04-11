Світоліна забезпечила дострокову перемогу України у відборі Кубку Біллі Джин Кінга

У п'ятницю, 11 квітня, відбувся матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінга. Збірна України стартувала на турнірі, зігравши проти національної команди Польщі.

Першою на корт вийшла Марта Костюк, яка протистояла Катажині Каві. Другою з'явилась Еліна Світоліна, а її опоненткою стала Мая Хвалінська, що замінила Ігу Швьонтек, повідомляє 24 канал.

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Впевнена перемога українок

У першій грі Марта Костюк перемогла Катажину Каву – 6:1, 6:2. Українська тенісистка здобула очко для "синьо-жовтої" команди.

Еліна Світоліна у напруженій грі здолала Маю Хвалінську. Перша ракетка України обіграла польську тенісистку за підсумками двох сетів – 7:6 (4), 6:3, забезпечивши дострокову перемогу у протистоянні.

Протистояння проти збірної Польщі завершать сестри Кіченок. У парному матчі Людмила та Надія зіграють проти Мартіни Кубки та Маї Хвалінської.

Нагадаємо, що окрім збірної Польщі, у групі Е знаходиться Швейцарія. Українки зіграють проти швейцарок зіграють 12 квітня.