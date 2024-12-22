Чоловіки долали дистанцію 15 кілометів. Україну представляли Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, пише 24 канал.

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Хто переміг у чоловічому масстарті

Антон Дудченко, який також відібрався до масстарту, не стартував через застуду. Віталій Мандзин та Дмитро Підручний зробили по одному промаху на вогневих рубежах і фінішували у топ-20.

Перемогу здобув норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо, у якого видався невдалий старт сезону. Його брат Йоганнес зайняв третю позицію, обійшовши на останніх метрах Штурлу Лагрейда.

Результати чоловічого масстарту в Ансі

1. Тар'єй Бьо (0+0+0+1)

2. Даніло Рітмюллер (0+1+0+0)

3. Йоханнес-Тінґнес Бьо (0+1+1+1)

...

12. Дмитро Підручний (1+0+0+0) +1:03,5

19. Віталій Мандзин (0+0+0+1) +1:50,4

Відзначимо, що у 15:45 за київським часом відбудеться жіночий масстарт.