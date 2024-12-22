Чоловіки долали дистанцію 15 кілометів. Україну представляли Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, пише 24 канал.
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Хто переміг у чоловічому масстарті
Антон Дудченко, який також відібрався до масстарту, не стартував через застуду. Віталій Мандзин та Дмитро Підручний зробили по одному промаху на вогневих рубежах і фінішували у топ-20.
Перемогу здобув норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо, у якого видався невдалий старт сезону. Його брат Йоганнес зайняв третю позицію, обійшовши на останніх метрах Штурлу Лагрейда.
Результати чоловічого масстарту в Ансі
1. Тар'єй Бьо (0+0+0+1)
2. Даніло Рітмюллер (0+1+0+0)
3. Йоханнес-Тінґнес Бьо (0+1+1+1)
...
12. Дмитро Підручний (1+0+0+0) +1:03,5
19. Віталій Мандзин (0+0+0+1) +1:50,4
Відзначимо, що у 15:45 за київським часом відбудеться жіночий масстарт.