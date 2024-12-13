У чоловічій спринтерській гонці Україна мала три представники. Серед них Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Віталій Мандзин, пише 24 канал.

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Результати чоловічого спринту

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний. Він фінішував на 15-тій позиції.

До гонки переслідування також зуміли відібратися Віталій Мандзин (33-й) та Антон Дудченко (39-й). Богдан Цимбал не відібрався до майбутніх змагань.

Переможцем спринту став зірковий норвежець Йоганнес Бьо.

Результати чоловічої спринтерської гонки:

Йоганнес-Тінґнес Бьо (0+1)

Стурла Легрейд (0+0)

Фабʼєн Клод (0+0)

...

15. Дмитро Підручний (0+1)

33. Віталій Мандзин (0+1)

39. Антон Дудченко (1+0)

88. Богдан Цимбал (1+1)

Відзначимо, що чоловіча гонка переслідування відбудеться 14 грудня о 15:45.