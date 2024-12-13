У чоловічій спринтерській гонці Україна мала три представники. Серед них Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Віталій Мандзин, пише 24 канал.
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Результати чоловічого спринту
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний. Він фінішував на 15-тій позиції.
До гонки переслідування також зуміли відібратися Віталій Мандзин (33-й) та Антон Дудченко (39-й). Богдан Цимбал не відібрався до майбутніх змагань.
Переможцем спринту став зірковий норвежець Йоганнес Бьо.
Результати чоловічої спринтерської гонки:
- Йоганнес-Тінґнес Бьо (0+1)
- Стурла Легрейд (0+0)
- Фабʼєн Клод (0+0)
...
15. Дмитро Підручний (0+1)
33. Віталій Мандзин (0+1)
39. Антон Дудченко (1+0)
88. Богдан Цимбал (1+1)
Відзначимо, що чоловіча гонка переслідування відбудеться 14 грудня о 15:45.