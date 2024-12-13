Україну у жіночому спринті представляли п'ять біатлоністок. Першою у боротьбу вступила Анна Кривонос. Лідерка жіночої збірної Юлія Джима виходила на трасу під 82-м номером та була останньою серед українок, які вийшли на австрійський сніг, пише 24 Канал.

До теми Другий етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок у Гохфільцені

Посередній виступ українок

На жаль, українки знову не змогли нав'язати боротьбу та фінішували за межами топ-10. Найкраще серед наших біатлоністок у спринті відстрілялись Христина Дмитренко та Олександра Меркушина. Обидві закрили усі 10 мішеней на сумарно двох вогневих рубежах.

Однак Дмитренко була швидшою за Меркушину-молодшу та стала єдиною українкою, яка фінішувала у топ-20 – 18-те місце на фініші. Від переможниці спринту, якою стала німкеня Франциска Пройсс, відстала на 51 секунду. Щоправда, тріумфаторка гонки заробила коло штрафу на стрільбі стоячи.

Меркушина-молодша із чистою стрільбою дуже сильно відстала ногами та показала лише 51-шу позицію. Її відставання від переможниці склало майже 1 хвилину 50 секунд. Юлія Джима одного разу схибила на стійці та посіла 33-те місце у фінальному протоколі.

Найгірше із українок відстрілялись Олена Городна та Анна Кривонос, які заробили по три додаткові кола штрафу. Однак Городна фінішувала у протоколі вище за свою землячку – 68-ма та 83-тя позиції відповідно.

Срібну нагороду у спринті в Гохфільцені здобула француженка Софі Шово, яка вибила усі 10 мішеней. Топ-3 призерок замкнула норвежка Кароліне-Оффігстад Кноттен, яка теж відстрілялась на нуль.

Результати жіночого спринту

1. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+1) 21:06,0

2. Софі Шово (Франція, 0+0) +7,7

3. Кароліне-Оффігстад Кноттен (Норвегія, 0+0) +10,1

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18. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +51,1

33. Юлія Джима (0+1) +1:16,5

51. Олександра Меркушина (0+0) +1:48,8

68. Олена Городна (1+2) +2:18,4

83. Анна Кривонос (0+3) +2:43,4

Вже о 15:20 (за Києвом) розпочнеться чоловічий спринт, де Україну представлять чотири біатлоністи.