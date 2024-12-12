Нещодавно добіг кінця перший етап Кубка світу. У програмі нового заплановано 6 біатлонних змагань серед жінок та чоловіків, пише 24 канал.

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Другий етап Кубка світу

У Гохфільцені відбудуться такі змагання як спринт, гонка переслідування та естафета. Гонки триватимуть до 15 грудня.

2-й етап Кубка світу (13-15 грудня), Гохфільцен, Австрія

13 грудня (12:30) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

13 грудня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

14 грудня (13:15) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

14 грудня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

15 грудня (12:30) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

15 грудня (15:15) – чоловіча естафета, 4х7,5)

Нагадаємо, що зіркова норвежка Інгрід Тандреволд пропустить цей етап через проблеми зі здоров'ям.