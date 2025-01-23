Всі в зборі: хто представлятиме Україну у жіночому спринті в Антгольц-Антерсельві

У четвер, 23 січня, розпочався етап Кубка світу в Антгольц-Антерсельві. Першою гонкою стане жіночий спринт.

З 23 до 26 січня в Антгольц-Антерсельві відбудеться черговий етап Кубка світу-2024/2025. Першою гонкою цього етапу стане жіночий спринт, пише 24 канал з посиланням на "Український біатлон".

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Хто представлятиме Україну у спринті

У першій гонці в Антгольц-Антерсельві за збірну України виступатиме 5 представниць. Серед них Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Склад збірної України на жіночий спринт в Антгольц-Антерсельві:

21. Христина Дмитренко

30. Юлія Джима

51. Олена Городна

68. Ірина Петренко

78. Анастасія Меркушина

Зверніть увагу! Біатлонна гонка розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Відзначимо, що чоловічий спринт відбудеться 24 січня о 15:30 за київським часом.