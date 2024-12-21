Першим змаганням дня стане чоловіча гонка переслідування, де біатлоністи подолають 12,5 кілометрів дистанції. Після неї відбудеться також жіноча, пише 24 канал з посиланням на "Український біатлон".
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Склади збірної України на гонки переслідування
Чоловіки:
- 12. Антон Дудченко +0:56
- 16. Віталій Мандзин +1:13
- 40. Дмитро Підручний +1:42
Жінки:
- 4. Юлія Джима +0:19
- 22. Христина Дмитренко +1:07
- 48. Олександра Меркушина +1:56
Зверніть увагу! Чоловіча гонка переслідування розпочнеться о 13:30, а жіноча – о 15:45.
Відзначимо, що у неділю, 22 грудня, заплановані також два масстарти.