У неділю, 22 грудня, у програмі біатлонного дня заплановані два масстарти. Чоловіки подолають дистанцію 15 кілометрів, а жінки – 12,5 кілометрів, пише 24 канал з посиланням на Український біатлон.
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Склад збірної України на масстарти
Чоловіки:
- 22. Віталій Мандзин
- 23. Дмитро Підручний
Жінки:
- 17. Юлія Джима
До гонки відібралися також Антон Дудченко та Христина Дмитренко, однак вони відмовилися від участі через застуду.
Зверніть увагу, що початок чоловічого масстарту о 13:30, а жіночого – о 15:45.