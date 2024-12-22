У неділю, 22 грудня, у програмі біатлонного дня заплановані два масстарти. Чоловіки подолають дистанцію 15 кілометрів, а жінки – 12,5 кілометрів, пише 24 канал з посиланням на Український біатлон.

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Склад збірної України на масстарти

Чоловіки:

22. Віталій Мандзин

23. Дмитро Підручний

Жінки:

17. Юлія Джима

До гонки відібралися також Антон Дудченко та Христина Дмитренко, однак вони відмовилися від участі через застуду.

Зверніть увагу, що початок чоловічого масстарту о 13:30, а жіночого – о 15:45.