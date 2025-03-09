Перша медаль у сезоні: збірна України виграла "бронзу" в чоловічій естафеті в Нове-Мєсто

Сьомий етап Кубка світу добігає до свого завершення. Дві естафетні гонки закривали програму змагань в чеському Нове-Мєсто.

У неділю, 9 березня, в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча естафета. До стартового листа гонки потрапила 21 команда, пише 24 Канал.

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Фантастичний виступ українців у чоловічій естафеті

Збірні США та Естонії не стартували в естафеті. Тож за нагороди боролися 19 квартетів.

Збірна України отримала шостий стартовий номер. Наша команда виступала наступним складом: Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Стартером "синьо-жовтих" був Артем Тищенко. 31-річний українець не закрив дві мішені на другому вогневому рубежі та передав естафету дев'ятим.

На другому етапі гонку продовжив Віталій Мандзин. Надія збірної України намагався покращити позицію, але допустив три промахи. На передачі естафети Мандзин був дев'ятим.

Антон Дудченко відмінно відстрілявся на "лежці" та зумів підіграти дві позиції. На "стійці" українець закріпив свій успіх, закривши усі мішені та піднявшись на п'яте місце.

Фінішер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний підхопив естафету п'ятим. Лідер збірної України на двох вогневих рубежах допустив два промахи та зумів піднятися на третю сходинку.

На фініші розгорнулася боротьба між Підручним та представником Німеччини. Сильнішим виявився Дмитро, який зберіг третю позицію та виборов бронзову медаль.

Золоту медаль здобула збірна Франції, а срібну нагороду норвезький квартет.

Результат чоловічої естафети

1. Франція (0+4) 1:16:24.3

2. Норвегія (1+8) +1:26.6

3. Україна (0+7) +2:45.4

Закриватиме програму етапу в Новє-Мєсто жіноча естафета. Гонка розпочнеться о 17:45 за київським часом.