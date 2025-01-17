Українці забігли на шосте місце чоловічої естафети на Кубку світу у Рупольдингу

У третій змагальний день етапу Кубка світу у Рупольдингу відбулася чоловіча естафета. На старт гонки вийшли 22 команди.

Збірну України в естафеті 4х7,5 кілометра представляв вже звичний квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Антона Дудченка та Тараса Лесюка. Наші біатлоністи виступали під номером 9, пише 24 Канал.

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Як виступила в естафеті українська четвірка

Тренерський штаб збірної України виставив на перші два етапи найсильніших біатлоністів. Стартером "синьо-жовтих" був Дмитро Підручний. Лідер нашої команди на двох вогневих рубежах використав два запасні патрони та передав естафету четвертим.

Відмінно відпрацював свій етап естафети Віталій Мандзин. 21-річний біатлоніст закрив усі мішені та продемонстрував пристойну швидкість. На передачі естафети Віталій був вже другим.

На третьому етапі Україну представляв Антон Дудченко. Українець чисто відстрілявся на двох стрільбищах, але все ж поступався лідерам гонки у швидкості. Антон передав естафету четвертим.

Фінішером нашої команди був Тарас Лесюк. Він ідеально відстрілявся, не використавши жодного додаткового патрона. Тарас до останнього боровся на фініші гонки. У підсумку Україна зайняла шосте місце.

Перемогу у чоловічій естафеті здобула Франція. На п'єдестал потрапили також команди Швеції та Німеччини.

Результат чоловічої естафети у Рупольдингу

1. Франція (0+6) - 1:08:45.4

2. Швеція (0+10) +38.4

3. Німеччина (0+14) +58.8

4. Новегія (3+10) +1:05.9

5. Словенія (0+6) +1:13.8

6. Україна (0+7) 1:19.0

Нагадаємо, що у четвертий змагальний день етапу Кубка світу у Рупольдингу відбудеться жіноча естафета 4х6 кілометра. Старт гонки запланований на 15:20 за київським часом.