Сборную Украины в эстафете 4х7,5 километра представлял уже привычный квартет в составе Дмитрия Пидручного, Виталия Мандзина, Антона Дудченко и Тараса Лесюка. Наши биатлонисты выступали под номером 9, пишет 24 Канал.

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Как выступила в эстафете украинская четверка

Тренерский штаб сборной Украины выставил на первые два этапа сильнейших биатлонистов. Стартером "сине-желтых" был Дмитрий Пидручный. Лидер нашей команды на двух огневых рубежах использовал два запасных патрона и передал эстафету четвертым.

Отлично отработал свой этап эстафеты Виталий Мандзин. 21-летний биатлонист закрыл все мишени и продемонстрировал приличную скорость. На передаче эстафеты Виталий был уже вторым.

На третьем этапе Украину представлял Антон Дудченко. Украинец чисто отстрелялся на двух стрельбищах, но все же уступал лидерам гонки в скорости. Антон передал эстафету четвертым.

Финишером нашей команды был Тарас Лесюк. Он идеально отстрелялся, не использовав ни одного дополнительного патрона. Тарас до последнего боролся на финише гонки. В итоге Украина заняла шестое место.

Победу в мужской эстафете одержала Франция. На пьедестал попали также команды Швеции и Германии.

Результат мужской эстафеты в Рупольдинге

1. Франция (0+6) - 1:08:45.4

2. Швеция (0+10) +38.4

3. Германия (0+14) +58.8

4. Новегия (3+10) +1:05.9

5. Словения (0+6) +1:13.8

6. Украина (0+7) 1:19.0

Напомним, что в четвертый соревновательный день этапа Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета 4х6 километра. Старт гонки запланирован на 15:20 по киевскому времени.