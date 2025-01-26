Топова гонка Дудченка та провал Підручного: результат чоловічого персьюту в Антгольці

Чоловіча гонка переслідування закривала програму шостого етапу Кубка світу з біатлону. До стартового листа персьюту потрапили 60 спортсменів.

У неділю, 26 січня, на етапі Кубка світу в італійському Антгольці відбулася чоловіча гонка переслідування. За результатами спринту від України до персьюту кваліфікувалися Дмитро Підручний та Антон Дудченко, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у персьюті

Наші сподівання на медаль були пов'язані з Дмитром Підручним. У спринтерській гонці лідер збірної України посів п'яте місце.

На жаль, Дмитро не зміг гідно виступити у персьюті. На вогневих рубежах українець заробив чотири кола штрафу. Підручний випав з топ-20 та вирішив зійти з дистанції перед останньою стійкою.

Натомість порадував Антон Дудченко, який стартував 36-м. 28-річний біатлоніст видав першокласну влучність, закривши усі 20 мішеней. Антон відіграв 22 позиції та фінішував на 14-му місці.

Таку ж влучність продемонстрував норвежець Штурла Легрейд, який став переможцем гонки. Срібна медаль дісталася його співвітчизнику Тарьєй Бьо, а "бронзу" виборов Томмазо Джакомель з Італії.

Результат чоловічого персьюту в Антгольці

1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 29:53.0

2. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +18.9

3. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1+0+1) +24.0

...

14. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +2:15.9

Дмитро Підручний (Україна, 1+1+2) - не завершив гонку

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу відбудеться з 6 по 9 березня у чеському Нове-Мєсто. Під час перерви пройдуть чемпіонати Європи та світу з біатлону.