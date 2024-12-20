У п'ятницю, 20 грудня, у французькому Ансі відбувся жіночий спринт. У стартовому листі на гонку були заявлені 98 біатлоністок, пише 24 Канал.

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Як виступили українки у жіночому спринті в Ансі

Збірну України у спринті представляли одразу п'ять спортсменок: Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Лілія Стеблина. Для 24-річної Стеблини це була дебютна гонка на рівні Кубка світу.

Найкращий результат серед українок продемонструвала досвідчена Юлія Джима. Олімпійська чемпіонка закрила усі десять мішеней у гонці та навіть претендувала на бронзову нагороду. У підсумку українка фінішувала на четвертому місці.

Христина Дмитренко допустила один промах на "стійці" та завершила гонку на 21-му місці. Олександра Меркушина відмінно відстрілялася, але значно поступалася у швидкості суперницям. Олександра відібралася у персьют, але опинилася поза заліковою зоною.

Анна Кривонос завершила гонку на 62-му місці. Невдалим виявився дебют Стеблини, яка була на фініші 77-ю.

Перемогу у спринтерській гонці здобула француженка Жюстін Бреза-Буше. "Срібло" дісталося Франціски Пройс з Німеччини, а "бронза" – словенці Аннамарії Лампич.

Результат жіночого спринту в Ансі

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+1) 21:19.2

2. Франціска Пройс (Німеччина, 0+0) +1.4

3. Аннамарія Лампич (Словенія, 0+2) +13.7

4. Юлія Джима (Україна, 0+0) +19.1

...

21. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:06.7

48. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:55.5

62. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +2:33,4

77. Лілія Стеблина (Україна, 0+3) +3:18,4

У третій змагальний день на Кубку світу в Ансі відбудуться дві гонки переслідування. Чоловічий персьют на 12,5 кілометра розпочнеться о 13:30, а жіночий на 10 кілометрів – о 15:45 за київським часом.