Сенсація під зливу в Обергофі: як виступили українки у спринті

Жіноча спринтерська гонка відкрила програму четвертого етапу Кубка світу в Обергофі. У змаганні взяли участь п'ятеро українок.

У четвер, 9 січня, у німецькому Обергофі відбулася перша гонка Кубка світу у 2025 році – жіночий спринт. На старт гонки на 7,5 кілометра вийшло 97 біатлоністок, пише 24 Канал.

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Результат першої гонки Кубка світу у 2025 році

Гонка в Обергофі відбулася за складних погодних умов. Спортсменкам дошкуляла злива та поривчастий вітер.

У складі збірної України вперше на рівні Кубка світу виступила Дарина Чалик. 23-річна дебютантка допустила три промахи та у підсумку фінішувала на 56-му місці.

Найкраще серед українок виступила Юлія Джима. Олімпійська чемпіонка закрила усі мішені та завершила гонку 14-ю.

Крім Джими, до персьюту також відібралася Христина Дмитренко, яка фінішувала на 40-му місці, а також Дарина Чалик.

Підсумковий результат спринту став сенсаційним. Вперше на подіум в особистих гонках потрапили Паула Боте з Франції, норвежка Марен Кіркейде та Мілена Тодорова з Болгарії.

Кубок світу. Обергоф. Спринт (жінки)

1. Паула Боте (Франція, 0+0) 22:52.8

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+0) +31.1

3. Мілена Тодорова (Болгарія, 1+0) +35.0

...

14. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:16.4

40. Христина Дмитренко (Україна, 1+1) +2:27.7

56. Дарина Чалик (Україна, 2+1) +3:16.8

66. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +3:36.1

73. Олена Городна (Україна, 2+2) +3:44.1

У другий змагальний день на Кубку світу з біатлону відбудеться чоловіча спринтерська гонка на 10 кілометрів.