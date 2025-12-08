Склад збірної України на другий етап сезону Кубка світу з біатлону

У п'ятницю, 12 грудня, стартує другий етап Кубка світу з біатлону сезону-2025/2026. Він відбудеться у австрійському Гохфільцені.

Розпочнуться змагання чоловічим спринтом. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на цей етап, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Читайте також Хоче "спасати нужденних": біатлоністка Олександра Меркушина про Фуркада, Олімпіаду й допінг

Хто представить Україну на другому етапі Кубка світу?

Склад "синьо-жовтих" зазнає однієї зміни у порівнянні зі змаганнями в Естерсунді. Замість Валерії Дмитренко до заявки потрапила Лілія Стеблина, яка розпочала сезон на Кубку IBU в Обертілліаху.

Натомість у чоловічій команді склад наразі залишається незмінним, проте також ще може зазнати корективів. Як повідомила тренерка збірної Надія Білова, до "синьо-жовтих" ще може долучитися Тарас Лесюк, але його поява залежатиме від виступу в індивідуальній гонці на Кубку IBU в Ріднау, а також стану здоров'я решти біатлоністів основної команди.

Склад збірної України на етап Кубка світу в Гохфільцені

Жінки : Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик, Лілія Стеблина.

: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик, Лілія Стеблина. Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал.

Зазначимо, що лідерка жіночої команди Юлія Джима досі відновлюється від травми. Вона не буде змагатися до кінця року, але планує відновитися до січня.

Довідка. Другий етап Кубка світу триватиме з 12 до 14 грудня. Він буде розбитий на три змагальні дні, протягом яких відбудеться шість гонок.

Розклад змагань етапу Кубка світу-2025/2026 у Гохфільцені

12 грудня (12:25) – спринт, 10 кілометрів, чоловіки

12 грудня (15:15) – спринт, 7,5 кілометрів, жінки

13 грудня (13:00) – гонка переслідування, 12,5 кілометрів, чоловіки

13 грудня (15:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

14 грудня (13:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

14 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки.

Нагадаємо, що на першому етапі Кубка світу в Естерсунді найкращим місцем для українських біатлоністів на індивідуальному рівні стало 19-те. Його посів Віталій Мандзин у гонці переслідування.

Він є й лідером серед українців у загальному заліку. Після першого етапу 22-річний уродженець Тернопільщини розташувався на 27 сходинці.