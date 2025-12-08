Состав сборной Украины на второй этап сезона Кубка мира по биатлону

В пятницу, 12 декабря, стартует второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026. Он состоится в австрийском Хохфильцене.

Начнутся соревнования мужским спринтом. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на этот этап, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Кто представит Украину на втором этапе Кубка мира?

Состав "сине-желтых" претерпит одно изменение по сравнению с соревнованиями в Эстерсунде. Вместо Валерии Дмитренко в заявку попала Лилия Стеблина, которая начала сезон на Кубке IBU в Обертиллиахе.

При этом в мужской команде состав пока остается неизменным, однако также еще может претерпеть коррективы. Как сообщила тренер сборной Надежда Белова, к "сине-желтым" еще может присоединиться Тарас Лесюк, но его появление будет зависеть от выступления в индивидуальной гонке на Кубке IBU в Риднау, а также состояния здоровья остальных биатлонистов основной команды.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене

Женщины : Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык, Лилия Стеблина.

: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык, Лилия Стеблина. Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал.

Отметим, что лидер женской команды Юлия Джима до сих пор восстанавливается от травмы. Она не будет соревноваться до конца года, но планирует восстановиться до января.

Справка. Второй этап Кубка мира продлится с 12 по 14 декабря. Он будет разбит на три соревновательных дня, в течение которых состоится шесть гонок.

Расписание соревнований этапа Кубка мира-2025/2026 в Хохфильцене

12 декабря (12:25) – спринт, 10 километров, мужчины

12 декабря (15:15) – спринт, 7,5 километров, женщины

13 декабря (13:00) – гонка преследования, 12,5 километров, мужчины

13 декабря (15:15) – женская эстафета 4 х 6 километров

14 декабря (13:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

14 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины.

Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучшим местом для украинских биатлонистов на индивидуальном уровне стало 19-е. Его занял Виталий Мандзин в гонке преследования.

Он является и лидером среди украинцев в общем зачете. После первого этапа 22-летний уроженец Тернопольской области расположился на 27 строчке.