Сьомий етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок у Нове-Мєсто
- Сьомий етап Кубка світу-2024/2025 з біатлону відбудеться з 6 по 9 березня в чеському Нове-Мєсто, з шістьма гонками за чотири дні.
- Збірна України в нинішньому сезоні займає восьмі місця в обох заліках Кубка націй, без медалей, з найкращими четвертими позиціями окремих біатлоністів.
У четвер, 6 березня, розпочнеться черговий етап Кубка світу-2024/2025 з біатлону. Він відбудеться в чеському Нове-Место.
Перед цими змаганнями збірна України посідає восьмі місця в чоловічому та жіночому заліку Кубка націй. Наразі наші біатлоністи ще не мають медалей в активі, а найкращим результатом сезону є четверті місця Віталія Мандзина в індивідуалці, а також Юлії Джими та Дмитра Підручного у спринті, повідомляє 24 канал.
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Повна програма сьомого етапу Кубка світу
Змагання в мальовничому чеському містечку в окрузі Ждяр-над-Сазавою краю Височина будуть розбиті на чотири дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.
Першими на трасу вийдуть чоловіки, які проведуть 6 березня спринт. Закінчиться ж етап у Нове-Мєсто 9 березня жіночою естафетою.
7-й етап Кубка світу (6-9 березня), Нове-Мєсто, Чехія
- 6 березня (19:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 7 березня (19:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометра
- 8 березня (15:55) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 8 березня (18:40) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 9 березня (14:50) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 9 березня (17:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометра
Зазначимо, що наступний етап Кубка світу відбудеться у Словенії. Його прийматиме Поклюка з 13 по 16 березня.