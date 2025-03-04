Сьомий етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок у Нове-Мєсто

У четвер, 6 березня, розпочнеться черговий етап Кубка світу-2024/2025 з біатлону. Він відбудеться в чеському Нове-Место.

Перед цими змаганнями збірна України посідає восьмі місця в чоловічому та жіночому заліку Кубка націй. Наразі наші біатлоністи ще не мають медалей в активі, а найкращим результатом сезону є четверті місця Віталія Мандзина в індивідуалці, а також Юлії Джими та Дмитра Підручного у спринті, повідомляє 24 канал.

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Повна програма сьомого етапу Кубка світу

Змагання в мальовничому чеському містечку в окрузі Ждяр-над-Сазавою краю Височина будуть розбиті на чотири дні. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок.

Першими на трасу вийдуть чоловіки, які проведуть 6 березня спринт. Закінчиться ж етап у Нове-Мєсто 9 березня жіночою естафетою.

7-й етап Кубка світу (6-9 березня), Нове-Мєсто, Чехія

6 березня (19:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

7 березня (19:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометра

8 березня (15:55) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

8 березня (18:40) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

9 березня (14:50) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

9 березня (17:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометра

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу відбудеться у Словенії. Його прийматиме Поклюка з 13 по 16 березня.