У четвер, 13 березня, в рамках 8-го етапу Кубка світу в словенській Поклюці відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка на 15 кілометрів. До стартового листа потрапили 95 спортсменів, пише 24 Канал.
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Як виступили українці в індивідуалці
Україну в гонці представили чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Першим на трасу вийшов Дудченко.
28-річний спортсмен на чотирьох вогневих рубежах допустив дві хиби. Проте ходом Антон поступався суперникам, а тому завершив гонку на 25-му місці.
Досвідчений Дмитро Підручний не закрив чотири мішені. Капітан збірної України не потрапив до залікової зони – 55 місце.
Великі очікування були від виступу Віталія Мандзина. 21-річний українець на перших двох вогневих рубежах допустив три хиби та перебував поза межами топ-50. Завдяки влучній стрільбі на двох наступних рубежах Віталій зумів забігти на 34 місце.
Четвертий учасник від України Тарас Лесюк невдало провів гонку. Він завершив індивідуалку з чотирма промахами на 54-му місці.
Перемогу в чоловічій індивідуалці здобув словенець Яков Фак, який закрив усі мішені. Норвежець Стурла Легрейд програв йому 34.3 секунди. На третьому місці гонку завершив швед Мартін Понсілуома.
Результат короткої чоловічої індивідуалки
- 1. Яков Фак (Словенія, 0+0+0+0) 40:52.6
- 2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +34.3
- 3. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0+1+1) +44.3
...
- 25. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+0) +4:00.3
- 34. Віталій Мандзин (Україна (1+3+0+0) +4:45.3
- 54. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+2) +6:31.3
- 55. Дмитро Підручний (Україна, 1+2+0+1) +6:40.5
Змагання на восьмому етапі Кубка світу продовжаться 15 березня. У суботу заплановані масстарти. Жінки розпочнуть гонку о 14:30, а чоловіки стартуватимуть о 16:45.