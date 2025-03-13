В четверг, 13 марта, в рамках 8-го этапа Кубка мира в словенской Поклюке состоялась мужская короткая индивидуальная гонка на 15 километров. В стартовый лист попали 95 спортсменов, пишет 24 Канал.
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Как выступили украинцы в индивидуалке
Украину в гонке представили четыре биатлониста: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк. Первым на трассу вышел Дудченко.
28-летний спортсмен на четырех огневых рубежах допустил два промаха. Однако ходом Антон уступал соперникам, а потому завершил гонку на 25-м месте.
Опытный Дмитрий Пидручный не закрыл четыре мишени. Капитан сборной Украины не попал в зачетную зону – 54 место.
Большие ожидания были от выступления Виталия Мандзина. 21-летний украинец на первых двух огневых рубежах допустил три промаха и находился за пределами топ-50. Благодаря точной стрельбе на двух следующих рубежах Виталий сумел забежать на 34 место.
Четвертый участник от Украины Тарас Лесюк неудачно провел гонку. Он завершил индивидуалку с четырьмя промахами на 53-м месте.
Победу в мужской индивидуалке одержал словенец Яков Фак, который закрыл все мишени. Норвежец Стурла Легрейд проиграл ему 34.3 секунды. На третьем месте гонку завершил швед Мартин Понсилуома.
Результат короткой мужской индивидуалки
- 1. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0+0) 40:52.6
- 2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+1) +34.3
- 3. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0+1+1+1) +44.3
...
- 25. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +4:00.3
- 34. Виталий Мандзин (Украина (1+3+0+0) +4:45.3
- 53. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+2) +6:31.3
- 54. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+0+1) +6:40.5
Соревнования на восьмом этапе Кубка мира продолжатся 15 марта. В субботу запланированы масстарты. Женщины начнут гонку в 14:30, а мужчины будут стартовать в 16:45.