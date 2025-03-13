Двоє українців потрапили до залікової зони в чоловічій індивідуалці Кубка світу в Поклюці

У словенській Поклюці розпочався восьмий етап Кубка світу з біатлону. У програмі першого змагального дня відбулися дві індивідуальні гонки.

У четвер, 13 березня, в рамках 8-го етапу Кубка світу в словенській Поклюці відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка на 15 кілометрів. До стартового листа потрапили 95 спортсменів, пише 24 Канал.

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Як виступили українці в індивідуалці

Україну в гонці представили чотири біатлоністи: Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Першим на трасу вийшов Дудченко.

28-річний спортсмен на чотирьох вогневих рубежах допустив дві хиби. Проте ходом Антон поступався суперникам, а тому завершив гонку на 25-му місці.

Досвідчений Дмитро Підручний не закрив чотири мішені. Капітан збірної України не потрапив до залікової зони – 55 місце.

Великі очікування були від виступу Віталія Мандзина. 21-річний українець на перших двох вогневих рубежах допустив три хиби та перебував поза межами топ-50. Завдяки влучній стрільбі на двох наступних рубежах Віталій зумів забігти на 34 місце.

Четвертий учасник від України Тарас Лесюк невдало провів гонку. Він завершив індивідуалку з чотирма промахами на 54-му місці.

Перемогу в чоловічій індивідуалці здобув словенець Яков Фак, який закрив усі мішені. Норвежець Стурла Легрейд програв йому 34.3 секунди. На третьому місці гонку завершив швед Мартін Понсілуома.

Результат короткої чоловічої індивідуалки

1. Яков Фак (Словенія, 0+0+0+0) 40:52.6

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +34.3

3. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0+1+1) +44.3

...

25. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+0) +4:00.3

(Україна, 0+1+1+0) +4:00.3 34. Віталій Мандзин (Україна (1+3+0+0) +4:45.3

54. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+2) +6:31.3

55. Дмитро Підручний (Україна, 1+2+0+1) +6:40.5

Змагання на восьмому етапі Кубка світу продовжаться 15 березня. У суботу заплановані масстарти. Жінки розпочнуть гонку о 14:30, а чоловіки стартуватимуть о 16:45.