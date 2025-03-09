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Sport News 24 Біатлон Україна завершила гонку у топ-20: результат жіночої естафети у Нове-Мєсто
9 березня, 19:11
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Україна завершила гонку у топ-20: результат жіночої естафети у Нове-Мєсто

Єгор Торяник
Основні тези
  • Жіноча естафета у Нове-Мєсто завершилася перемогою Франції, Норвегія здобула "срібло", а Німеччина - "бронзу".
  • Українська команда завершила естафету в межах 7-го етапу Кубка світу з біатлону 2024/2025 на 17-му місці.
  • Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться у Поклюці з 13 по 16 березня 2024/2025.

Сьомий етап Кубка світу з біатлону 2024/2025 підійшов до завершення. Останній змагальний день у чеському Нове-Мєсто закривала жіноча естафета.

У неділю, 9 березня, відбулась жіноча естафета. Участь у перегонах взяли чотири українські біатлоністки: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина, повідомляє 24 канал.

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Як виступили українки в естафеті

Христина Дмитренко завершила перше коло перегонів на 18 місці та пішла на штрафне коло. Юлія Джима передала естафету на 20-й позиції. Олімпійська чемпіонка після першої стрільби пішла на два штрафні кола.

Олена Городна завершила перше коло краще за партнерок по команді. Біатлоністка передала естафету на 17-му місці та використала два додаткові патрони.

Олександра Меркушина вже під час першої стрільби пішла на штрафне коло. У підсумку збірна України завершила жіночу естафету в межах Кубка світу з біатлону 2024/2025 на 17-місці.

Жіночу естафету у Нове-Мєсто виграла збірна Франції. "Срібло" здобула національна команда Норвегії. Трійку лідерів перегонів закрили німецькі біатлоністки.

Результат жіночої естафети:

  • 1. Франція – 1. 11. 11, 1 (0+5)
  • 2. Норвегія – 25,1 (0+11)
  • 3. Німеччина – 47,6 (0+8)

  • 17. Україна – 7.28,5 (4+14)

Нагадаємо, що за декілька днів відбудеться 8-й етап Кубка світу з біатлону 2024/2025. Турнір у словенській Поклюці стартує 13 березня та завершиться 16 березня.