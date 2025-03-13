Три українські біатлоністки заїхали у топ-20 короткої індивідуальної гонки у Поклюці

У четвер, 13 березня, стартував восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/2025. Етап у словенській Поклюці розпочався жіночою короткою індивідуальною гонкою.

Одразу п'ять українських біатлоністок взяли участь у короткій індивідуалці. Першою на трасу вийшла Христина Дмитренко, яка вже на першій стрільбі одного разу схибила, пише 24 Канал.

До теми Із надіями на ще одну медаль: склади України на короткі індивідуальні гонки у Поклюці

Хід індивідуалки для українок

Натомість на наступних вогневих рубежах вибила 15 із 15 мішеней. Це дозволило Дмитренко фінішувати у топ-20.

53-ю стартувала лідерка жіночої синьо-жовтої команди Юлія Джима. Киянка "чисто" пройшла перші дві стрільби та вперше схибила на третьому вогневому рубежі. Цей промах одразу відкинув її за межі топ-10. Однак на останній стрільбі Джима вибила 5 із 5-ти та на фінальному колі боролась за десятку найкращих. Але не змогла покращити свої сходинку – 12-та позиція. Це найкращий результат для України у цій індивідуалці.

Олена Городна вибила усі 20 мішеней та на останнє коло пішла впритул до топ-10 – 11-те місце. На жаль, по ходу фінального кола українська біатлоністка почала втрачати позиції та секунди. Фінішну лінію Городна перетнула 13-ю, одразу за спиною у землячки. Це "персонал бест" для Олени.

В Олександри Меркушина не задалась гонка. П'ять хиб на чотирьох вогневих рубежах та далека 70-та позиція.

Дарина Чалик стала найгіршою після першої стрільби серед українок. Хоча одразу перед нею розташовувалась Меркушина-молодша. Друга стрільба стала провальною для українки – три хиби. До цих чотирьох промахів Дарина додала по ще одному на наступних двох стрільбах. Сумарно шість промахів у Чалик, яка показала найгірший результат серед наших дівчат.

Хто переміг у гонці

Переможницею індивідуальної гонки стала француженка Жюлья Сімон, яка фінішувала з ідеальною стрільбою. Вона майже на 40 секунд випередила найближчу суперницю зі Швеції. Ганна Еберг схибила одного разу на останній стрільбі та фінішувала другою.

Трійку призерок замкнула лідерка загального заліку Кубка світу Франциска Пройсс з Німеччини, яка теж відзначилась 100-відсотковою за точністю стрільбою.

Результат короткої жіночої індивідуалки

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+0) 38:08,2

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +39,1

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+0+0) +46,2

…

12. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +2:38,1

13. Олена Городна (Україна, 0+0+0+0) +2:42,6

18. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:22,9

70. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+2+2) +7:13,6

82. Дарина Чалик (Україна, 1+3+1+1) +8:42,5

Вже о 16:15 розпочнеться чоловіча коротка індивідуальна гонка. Там в України буде четверо представників.