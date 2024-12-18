У четвер, 19 грудня, у французькому Ансі стартує третій етап Кубка світу з біатлону. Збірна України оголосила склад на першу гонку, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

До теми Третій етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок в Ансі

Хто з українців візьме участь у спринті

У порівнянні з попереднім етапом у Гохфільцені склад України не зазнав змін. Першим розпочне гонку Богдан Цимбал, а останнім з українців бігтиме Віталій Мандзин під 40-м номером. Всього на старт чоловічого спринту вийдуть 101 біатлоніст.

Склад збірної України на чоловічий спринт

1. Богдан Цимбал

28. Дмитро Підручний

34. Антон Дудченко

40. Віталій Мандзин

Чоловіча спринтерська гонка в Ансі розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Третій етап Кубка світу з біатлону триватиме до 22 грудня. Він стане останнім у 2024 році.