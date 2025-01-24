У суботу, 25 січня, відбудеться чоловіча естафета. Стало відомо, хто з біатлоністів буде представляти Україну, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт IBU.

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Представники України на чоловічій естафеті

Тренерський штаб вирішив, хто представлятиме збірну України на чоловічій естафеті в Антгольц-Антерсельві. Від національної команди виступатимуть чотири біатлоністи.

На чоловічій естафеті під першим стартовим номером будуть бігти французькі спортсмени. Тоді, як українські біатлоністи отримали сьомий.

Склад збірної України на естафету

7-1. Дмитро Підручний

7-2. Віталій Мандзин

7-3. Антон Дудченко

7-4. Тарас Лесюк

Зазначимо, що чоловіча естафета в Антгольці стартує о 15:55 за київським часом. Також нагадаємо, що у чоловічому спринті 24 січня Дмитро Підручний зміг потрапити у першу шестірку.