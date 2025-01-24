В субботу, 25 января, состоится мужская эстафета. Стало известно, кто из биатлонистов будет представлять Украину, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт IBU.

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Представители Украины на мужской эстафете

Тренерский штаб решил, кто будет представлять сборную Украины на мужской эстафете в Антхольц-Антерсельве. От национальной команды будут выступать четыре биатлониста.

На мужской эстафете под первым стартовым номером будут бежать французские спортсмены. Тогда, как украинские биатлонисты получили седьмой.

Состав сборной Украины на эстафету

7-1. Дмитрий Пидручный

7-2. Виталий Мандзин

7-3. Антон Дудченко

7-4. Тарас Лесюк

Отметим, что мужская эстафета в Антхольце стартует в 15:55 по киевскому времени. Также напомним, что в мужском спринте 24 января Дмитрий Пидручный смог попасть в первую шестерку.