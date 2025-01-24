Биатлонист из Тернополя показал хороший ход и почти идеальную стрельбу. Только один промах допустил Дмитрий Пидручный и финишировал в цветочной церемонии – 5-е место, сообщает 24 Канал.

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Инициативу Пидручного поддержали не все

Победителем спринта в Ангольц-Антерсельве стал Тарьей Бё. Норвежец после победы объявил, что текущий сезон-2024/2025 является последним в его карьере. Бё-старший вслед за братом Йоханнесом кладет винтовку на полочку.

Также на подиум в мужском спринте заехали другой представитель Норвегии Стурла Легрейд и итальянец Томмазо Джакомель – 2-я и 3-я позиции соответственно.

Во время цветочной церемонии Пидручный уже традиционно развернул флаг Украины. Такую инициативу Дмитрия поддержал норвежец Мартин Улдаль, который финишировал 4-м. Зато словенец Яков Фак, который стал 6-м, проигнорировал такую инициативу украинца, не взяв сине-желтый флаг в руки.



Пидручный развернул флаг Украины на цветочной церемонии / Скриншот с видео

Это уже далеко не впервые Дмитрий идет на церемонию награждения с национальным флагом. Такую инициативу до этого радостно всегда поддерживали все участники церемонии. Особенно сильно украинцев поддерживают биатлонисты из Норвегии. И Улдаль этому подтверждение.

Напомним. Пидручный идет 14-м в общем зачете Кубка мира-2024/2025, набрав уже 324 балла. Возглавляет список еще один хороший друг Украины из Норвегии – Стурла Легрейд (7 очков).

К слову, 25 января в итальянском Антгольц-Антерсельве состоятся от гонки – женский персьют (14:00) и мужская эстафета (15:55). Оба часа указаны по киевскому времени.