Сегодня, 24 января, Тарьей Бё, после победы на спринте в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольце, шокировал публику своим решением. Биатлонист покинет спорт в конце сезона, сообщает 24 канал со ссылкой на NRK.

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Последний сезон Бё

Тарьей Бё рассказал, что он сознательно решил завершить выступления после окончания сезона 2024/2025. Биатлонист считает, что это лучший момент для того, чтобы покинуть спорт.

Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду находиться на вершине, то скажу, что ухожу. Так что вот так получилось,

– сказал Бё.

Норвежец заявил, что он продолжает быть среди лидеров биатлона и хочет остаться на этом уровне. По словам Бё, спортсмен планирует больше времени проводить с женой.

Ранее брат Тарьея, Йоханнес Бё, также объявил о завершении карьеры. Братья хотели покинуть биатлон после зимней Олимпиады в 2026 году, но решили изменить планы.