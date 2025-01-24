Сьогодні, 24 січня, Тар'єй Бьо, після перемоги на спринті в межах 6-го етапу Кубка світу в Антгольці, шокував публіку своїм рішенням. Біатлоніст покине спорт наприкінці сезону, повідомляє 24 канал із посиланням на NRK.

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Останній сезон Бьо

Тар'єй Бьо розповів, що він свідомо вирішив завершити виступи після закінчення сезону 2024/2025. Біатлоніст вважає, що це найкращий момент для того, щоб покинути спорт.

Пообіцяв собі, що наступного разу, коли перебуватиму на вершині, то скажу, що йду. Тож ось так вийшло,

– сказав Бьо.

Норвежець заявив, що він продовжує бути серед лідерів біатлону та хоче залишитись на цьому рівні. Зі слів Бьо, спортсмен планує більше часу проводити з дружиною.

Раніше брат Тар'єя, Йоганнес Бьо, також оголосив про завершення кар'єри. Брати хотіли покинути біатлон після зимової Олімпіади у 2026 році, але вирішили змінити плани.