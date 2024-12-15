Тренерський штаб збірної України визначився зі складом четвірок на естафетні гонки. У порівнянні з першим етапом на Кубку світу у Контіолахті відбулися дві зміни, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.
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Хто представить Україну в естафетах
У жіночій команді Анна Кривонос замінить Анастасію Меркушину. А у чоловічому квартеті Артем Тищенко вийде замість Богдана Цимбала.
Першими на старт вийдуть жінки. У гонці візьмуть участь 19 команд. Україна матиме 11-й біб. Гонка розпочнеться о 12:30.
Склад збірної України на жіночу естафету
- 1. Христина Дмитренко
- 2. Юлія Джима
- 3. Анна Кривонос
- 4. Олена Городна
Чоловіча естафетна гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом. За нагороди змагатимуться 22 команди. Наша четвірка отримала 7-й стартовий номер.
Склад збірної України на чоловічу естафету
- 1. Артем Тищенко
- 2. Віталій Мандзин
- 3. Антон Дудченко
- 4. Дмитро Підручний
Нагадаємо, що на першому етапі у Контіолахті чоловіча збірна України продемонструвала непоганий результат, завершивши гонку на сьомому місці. У жіночій естафеті "синьо-жовті" фінішували на 11-му місці.