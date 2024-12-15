Тренерський штаб збірної України визначився зі складом четвірок на естафетні гонки. У порівнянні з першим етапом на Кубку світу у Контіолахті відбулися дві зміни, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Хто представить Україну в естафетах

У жіночій команді Анна Кривонос замінить Анастасію Меркушину. А у чоловічому квартеті Артем Тищенко вийде замість Богдана Цимбала.

Першими на старт вийдуть жінки. У гонці візьмуть участь 19 команд. Україна матиме 11-й біб. Гонка розпочнеться о 12:30.

Склад збірної України на жіночу естафету

1. Христина Дмитренко

2. Юлія Джима

3. Анна Кривонос

4. Олена Городна

Чоловіча естафетна гонка розпочнеться о 15:15 за київським часом. За нагороди змагатимуться 22 команди. Наша четвірка отримала 7-й стартовий номер.

Склад збірної України на чоловічу естафету

1. Артем Тищенко

2. Віталій Мандзин

3. Антон Дудченко

4. Дмитро Підручний

Нагадаємо, що на першому етапі у Контіолахті чоловіча збірна України продемонструвала непоганий результат, завершивши гонку на сьомому місці. У жіночій естафеті "синьо-жовті" фінішували на 11-му місці.