У суботу, 14 грудня, в австрійському Гохфільцені відбулися дві гонки переслідування. У жіночому персьюті дві українки зуміли потрапити до топ-25, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у персьюті

До чоловічої гонки переслідування за результатами спринту відібралися 60 спортсменів. Проте на старт вишли 58 з них.

Україну у персьюті представили Дмитро Підручний (15), Віталій Мандзин (33) та Антон Дудченко (39). Найкращу позицію мав лідер збірної України, який розпочав гонку 15-м з відставанням у 58 секунд від лідера.

Дмитро чисто відстріляв три вогневі рубежі. Лише на останній "стійці" українець заробив штрафне коло. Це не дозволило Підручному потрапити до топ-10. 33-річний біатлоніст фінішував на 11-му місці.

Невдало виступили Мандзин та Дудченко, які не зуміли покращити свої стартові позиції. Віталій допустив чотири хиби та фінішував 45-м. Не потапив до залікової зони і Антон Дудченко. Він провалив стрільбу, допустивши п'ять промахів та завершив гонку 48-м.

Перемогу у чоловічому персьюті здобув норвежець Йоганесс Бьо. Срібна нагорода дісталася французу Емільєну Жаклену, а третім на п'єдестал потрапив Стурла Легрейд з Норвегії.

Результат чоловічої гонки переслідування

1. Йоганесс Бьо (0+0+1+1)

2. Емільєн Жаклен (0+0+0+1) +3.5

3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +3.8

...

11. Дмитро Підручний (0+0+0+1) +1.35.4

45. Віталій Мандзин (0+0+3+1) +4.09.2

48. Антон Дудченко (2+1+0+2) +4.15.3

У неділю в австрійському Гохфільцені відбудуться класичні естафети: чоловіча та жіноча. Вони завершать другий етап Кубка світу з біатлону.