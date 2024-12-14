Жіноча гонка переслідування відкривала другий змагальний день етапу Кубка світу в австрійському Гохфільцені. За результатами спринту до персьюту відібралися три українки, пише 24 Канал.

До теми Другий етап Кубка світу: розклад біатлонних гонок у Гохфільцені

Як виступили українки у персьюті

У жіночій гонці переслідування на дистанцію 10 кілометрів від України взяли участь Христина Дмитренко, Юлія Джима та Олександра Меркушина. Найкращу позицію перед стартом мала Дмитренко, яка розпочала гонку 18-ю з відставанням у 51 секунду.

Проте Христина не зуміла покращити свою позицію. Вона допустила два промахи та випала з двадцятки. У підсумку вона фінішувала на 22-му місці.

А от Юлія Джима зуміла покращити свій результат. Досвідчена біатлоністка пройшла трасу без жодної хиби. Завдяки чистій стрільбі Юлія відіграла сім позицій та завершила гонку 24-ю.

На жаль, невдало виступила 19-річна Олександра Меркушина. Вона допустила п'ять промахів, що втілилося у додаткові 750 метрів дистанції. Олександра завершила гонку передостанньою, не заробивши залікових очок.

Перемогу у жіночому персьюті здобула французька біатлоністка Лу Жанмонно. На другій сходинці п'єдесталу опинилася Ванесса Фогт з Німеччини, а "бронза" дісталася її партнерці по збірній Францисці Пройсс.

Результат жіночої гонки переслідування

1. Лу Жанмонно (0+0+0+0)

2. Ванесса Фогт (0+0+0+0) +33.8

3. Франциска Пройсс (0+0+2+1) +35.3

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22. Христина Дмитренко (0+1+0+1) +2.11.6

(0+1+0+1) +2.11.6 24. Юлія Джима (0+0+0+0) +2.18.8

(0+0+0+0) +2.18.8 59. Олександра Меркушина (1+0+2+2) +6.22.1

Нагадаємо, що другий змагальний день етапу КС у Гохфільцен завершить чоловіча гонка переслідування, яка розпочнеться о 15:45.