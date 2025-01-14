Названо склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуалку в Рупольдингу

Уже в середу, 15 січня, розпочнеться п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Його прийматиме німецький Рупольдинг.

Першими на трасу вийдуть чоловіки. Вони змагатимуться в індивідуальній гонці на дистанції 20 кілометрів.

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Хто представить Україну

Тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова визначилась зі складом команди на індивідуалку. В ній виступить чотири біатлоністи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Biathlonnews.

У змаганні візьмуть участь Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Гонку при цьому пропустить Тарас Лесюк, який також потрапив у заявку "синьо-жовтих" на етап у Рупольдингу.

Довідка. Гонка розпочнеться о 15:10. Наразі найкращим результатом сезону для українців у індивідуалці є четверте місце Віталія Мандзина у фінському Контіалахті.

Зазначимо, що жіноча індивідуальна гонка відбудеться 16 січня. Наразі склад збірної України на неї залишається невідомим.