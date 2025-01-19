У цей день відбудуться чоловічий (15 кілометрів) і жіночий (12,5 кілометрів) масстарти. Вони розпочнуться о 13:30 та 16:00 відповідно, повідомляє 24 Канал.

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Хто представить Україну

"Синьо-жовті" будуть представлені сумарно трьома спортсменами. В жіночій гонці змагатиметься лише Юлія Джима, яка не змогла набрати залікових балів в індивідуальній гонці, але залишилася у топ-25 загального заліку Кубка світу.

Серед чоловіків на трасу від України вийдуть двоє біатлоністів. Дмитро Підручний і Віталій Мандзин також провели невдало індивідуалку, але відібралися у масстарт за рейтинговою квотою – 15 і 21 місце відповідно.

Довідка. Право змагатися у масстарті на етапах Кубку світу отримують біатлоністки, які посідають місця в топ-25 загального заліку, а також п'ять найкращих за підсумками етапу серед тих, хто не відібрався за першою квотою. У Рупольдингу додатковим відбором була індивідуальна гонка.

Зазначимо, що після цього біатлоністи переїдуть з Німеччини в Італію. Наступний етап Кубка світу прийматиме Антгольц-Антерсельва з 23 по 26 січня.