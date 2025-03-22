Другий день Кубка світу з біатлону: визначився склад збірної України на персьют у Гольменколлені

У норвезькому Гольменколлені триває 9-й етап Кубка світу з біатлону 2024/2025. Другий змагальний день представлений двома перегонами.

У суботу, 22 березня, відбудуться жіночі та чоловічі гонки переслідування. Збірну України у персьюті представлять шість біатлоністів, пише 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Хто представить Україну

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом на гонки переслідування у Гольменколлені. У чоловічому персьюті "синьо-жовтих" представлятиме наступна трійка біатлоністів – Дмитро Підручний (26), Антон Дудченко (44), Віталій Мандзин (54).

Чоловіча гонка переслідування в межах 9-го етапу Кубку світу з біатлону 2024/2025 розпочнеться о 14:45 за київським часом.

У жіночому персьюті від збірної України виступить три біатлоністки. Тренерський штаб обрав на гонку переслідування – Олену Городну (15), Юлію Джиму (23) та Христину Дмитренко (59).

Жіночий персьют у норвезькому Гольменколенні стартує о 16:50 за київським часом.