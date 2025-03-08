Українки потрапили у топ-30: як завершився жіночий персьют у Нове-Мєсто
- Юлія Джима та Христина Дмитренко фінішували у топ-30 жіночого персьюту в межах Кубка світу з біатлону 2024/2025 у чеському Нове-Мєсто.
- Переможницею гонки стала Жюлія Сімон з Франції, друге місце у Ганни Еберг зі Швеції, третє - у Осеан Мішелон з Франції.
Кубок світу з біатлону 2024/2025 в чеському Нове-Мєсто у самому розпалі. Третій змагальний день завершився жіночою гонкою переслідування.
У суботу. 8 березня, відбувся жіночий персьют. У складі збірної України участь у перегонах взяли дві біатлоністки: Юлія Джима та Христина Дмитренко, повідомляє 24 канал.
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Як українки виступили в персьюті
Юлія Джима показала найкращий результат серед українських біатлоністок. Олімпійська чемпіонка припустилась однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах та фінішувала на 25-му місці.
Христина Дмитренко також потрапила у топ-30 персьюту. Українська біатлоністка зробила два штрафні кола на стрільбі та завершила перегони на 30-й позиції.
Тріумуфаторкою жіночих гонок переслідування стала Жюлія Сімон із Франції. Друге місце за шведською біатлоністкою Ганною Еберг. На третій позиції фінішувала француженка Осеан Мішелон.
Результат жіночого персьюту:
- 1. Жюлія Сімон (0+1+0+0) 30:56.0
- 2. Ганна Еберг (0+1+0+1) +17.2
- 3. Осеан Мішелон (1+0+0+1) +19.2
…
- 25. Юлія Джима (0+0+1+0) +2:33.8
- 30. Христина Дмитренко (1+0+1+0) +3:01.8
Нагадаємо, що в останній день 7-го етапу Кубка світу з біатлону 9 березня відбудеться жіноча естафета. Початок перегонів у чеському Нове-Мєсто о 17:45 за київським часом.