Українки потрапили у топ-30: як завершився жіночий персьют у Нове-Мєсто

Кубок світу з біатлону 2024/2025 в чеському Нове-Мєсто у самому розпалі. Третій змагальний день завершився жіночою гонкою переслідування.

У суботу. 8 березня, відбувся жіночий персьют. У складі збірної України участь у перегонах взяли дві біатлоністки: Юлія Джима та Христина Дмитренко, повідомляє 24 канал.

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Як українки виступили в персьюті

Юлія Джима показала найкращий результат серед українських біатлоністок. Олімпійська чемпіонка припустилась однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах та фінішувала на 25-му місці.

Христина Дмитренко також потрапила у топ-30 персьюту. Українська біатлоністка зробила два штрафні кола на стрільбі та завершила перегони на 30-й позиції.

Тріумуфаторкою жіночих гонок переслідування стала Жюлія Сімон із Франції. Друге місце за шведською біатлоністкою Ганною Еберг. На третій позиції фінішувала француженка Осеан Мішелон.

Результат жіночого персьюту:

1. Жюлія Сімон (0+1+0+0) 30:56.0

2. Ганна Еберг (0+1+0+1) +17.2

3. Осеан Мішелон (1+0+0+1) +19.2

…

25. Юлія Джима (0+0+1+0) +2:33.8

30. Христина Дмитренко (1+0+1+0) +3:01.8

Нагадаємо, що в останній день 7-го етапу Кубка світу з біатлону 9 березня відбудеться жіноча естафета. Початок перегонів у чеському Нове-Мєсто о 17:45 за київським часом.