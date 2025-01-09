Лесюк повернувся у стартлист: склад збірної України на чоловічий спринт в Обергофі

У німецькому Обергофі 10 січня відбудеться друга гонка на четвертому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2024/2025. На трасу вийдуть чоловіки, які проведуть 10-кілометровий спринт.

Тренерський штаб збірної України визначив склад команди. Нашу країну будуть представляти чотири спортсмени.

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Хто з українців вийде на старт спринтерської гонки

У порівнянні зі спринтом в Ансі відбулася одна зміна, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт IBU. Замість Богдана Цимбала буде змагатися Тарас Лесюк.

Саме він отримав найнижчий номер серед українців та буде стартувати 45-м. Першим же з представників "синьо-жовтих" на трасу вийде лідер збірної Дмитро Підручний – 18-й номер.

Склад України на чоловічий спринт Кубка світу в Обергофі

18. Дмитро Підручний

40. Антон Дудченко

42. Віталій Мандзин

45. Тарас Лесюк

Зазначимо, що за результатами спринтерської гонки визначаться 60 біатлоністів, які бігтимуть персьют. Він відбудеться 11 січня о 15:45.

До слова. На попередньому етапі Кубка світу в Ансі найкращий результат у спринті продемонстрував Антон Дудченко, який фінішував на дванадцятій позиції. Також у топ-20 потрапив Віталій Мандзин.

Нагадаємо, що 9 січня відбулася жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометра. Юлія Джима найкраще виступила серед українок – 14 місце з нулем у графі промахів на стрільбі.